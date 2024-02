Acerbi mostra il dito medio dopo il gol in Roma-Inter: l'arbitro non lo vede. Tifosi giallorossi scatenati: «Prova tv e squalifica»

Ieri all'Olimpico è andata in scena una grande partita tra Roma e Inter che ha visto trionfare i nerazzurri 4-2 in rimonta. Ad aprire le marcature però erano stati i nerazzurri con Francesco Acerbi che si è reso protagonista di un gesto non esattamente sportivo, sfuggito anche all'arbitro.

Pagelle Roma-Inter: brilla El Shaarawy, Lukaku impalpabile. Thuram sposta gli equilibri

Il difensore nerazzurro dopo il gol ha mostrato il dito medio ai tifosi giallorossi che, probabilmente, lo avevano punzecchiato durante la partita, visto il suo passato con la maglia della Lazio. Il direttore di gara Guida non si è accorto dell'episodio, proseguendo regolarmente col gioco.

Il difensore dell'Inter non è stato quindi sanzionato, a meno che il giudice sportivo non chieda la prova Tv. In quel caso per Acerbi potrebbe arrivare una multa o addirittura una squalifica.

Era già successo a #Firenze dove il Var #Marini aveva mostrato all’arbitro #Aureliano una immagine fuorviante, che ha tratto in inganno l’arbitro. È successo di nuovo a #Roma dove il var #Mazzoleni-siamo alle solite -ha mostrato a #Guida una sola inquadratura del gol di #Acerbi,… pic.twitter.com/XG7FavztuN — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 11, 2024

Dopo averlo fischiato anche al momento dell'uscita dal campo (sostituito da De Vrij), i tofosi giallorossi si sono scatenati contro Acerbi anche sui social con commenti tutt'altro che teneri. Quelli nerazzurri, invece, hanno difeso il proprio difensore, sostenendo che il suo gesto sia derivato dalle continue offese di morte ricevute durante la partita. Molti tifosi della Roma hanno chiesto a gran voce la prova TV: «Questo è un evidente caso di prova tv, non ci sono dubbi che il giudice sportivo interverrà visto che è sfuggito all’arbitro». Oppure: «Naturalmente ammonito, come lo fu Ibra nello stesso stadio vs lo stesso avversario…..ah no!?» e ancora: “Prova TV e squalifica vero?».