Il successo per il riscatto blaugrana entra addirittura nella storia per la doppietta più giovane del millennio (17 anni e 94 giorni). I 2 gol del talentino ispano-guineense classe 2002, Ansu Fati, permette al Barcellona di tornare al successo nel posticipo della 22/a giornata della Liga. La squadra di Quique Setien - chiamata a riscattare la pesante sconfitta del Mestalla contro il Valencia - si è imposta per 2-1 nel Camp Nou sul Levante. Ansu Fati, approfittando di uno splendido doppio assist di Leo Messi, ha fatto centro al 30' e al 32' del primo tempo, facendo passare in entrambi a casi il pallone fra le gambe del portiere ospite Fernandez. Al 48' della ripresa è arrivato il gol della bandiera dei valenciani messo a segno da Rochina. Il Barcellona, nella classifica della Liga, torna a -3 dal Real Madrid (49 punti contro 46). Frena, invece, il Siviglia, terzo in classifica, ma adesso affiancato dal Getafe, che è stato fermato in casa (1-1) dall'Alaves (gol di Ocampos per gli andalusi e di Joselu per gli ospiti). Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio, 06:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA