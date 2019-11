Ultimo aggiornamento: 14:32

La Federazione di calcio belga cambia look. E lo fa in occasione del 125esimo anniversario dalla sua nascita. «Questa per noi è una splendida opportunità per modernizzare la nostra immagine e il nostro brand». Il comunicato ufficiale apparso sul sito del Rbfa sottolinea anche l'importanza del nuovo centro a Tubize, a 25 chilometri da«Il cambio di immagine non è una rivoluzione ma un'evoluzione dei tre fondamentali emblemi del nostro vecchio logo. La corona, l'alloro e i colori della bandiera sono stati preservati. Le lettere KBVB e URBSFA sono state rimpiazzate da "RBFA (Royal Belgian Football Association)" per un suono più internazionale». La descrizione prosegue così: «A sinistra, un pallone nero sormontata dai tre colori nazionali formano la lettera "B" del Belgio».