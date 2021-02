22' - Cross da sinistra di Bruno Peres. Il brasiliano sbaglia completamente la misura del passaggio. Palla fuori

20' - Fallo di Fazio su Lapadula. Ammonizione per l'argentino

18' - Partita bloccata: la Roma non riesce a trovare spazi mentre il Benevento prova a colpire in contropiede lanciando spesso Lapadula in profondità

15' - Fallo su Mkhitaryan a ridosso della linea di centrocampo. Schiattarella è il primo ammonito della gara

12' - Fallo di Mancini su Lapadula. Il Benevento conquista un calcio di punizione

7' - Cros basso di Veretout, palla respinta

5' - Retropassaggio sbagliato di Villar che innesca Caprari, palla per Lapadula che però viene fermato da Fazio

3' - Fallo in attacco di Pellegrini

1' - La Roma darà il calcio d'inizio

Dopo il successo in Europa League contro il Braga, la Roma cerca di dare continuità nella trasferta di Benevento. Diversi i problemi per Fonseca, alle prese con le indisponibilità di Cristante, Ibanez, Kumbulla e Smalling. In difesa torna quindi Fazio con Spinazzola che inizialmente sarà il terzo centrale con Bruno Peres promosso ad esterno sinistro di centrocampo. In attacco confermata la fiducia a Mayoral. Solo panchina per Edin Dzeko. Nei padroni di casa, Filippo Inzaghi punta su Lapadula centravanti, con alle spalle Ionita e l'ex romanista ex romanista Caprari.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Foulon, Barba, Glik, De Paoli; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula

All: Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral

All. Fonseca

