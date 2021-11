Delusione azzurra e preoccupazione per Bernardeschi: il bianconero ha chiuso la partita accusando un risentimento agli adduttori che sarà valutato nelle prossime ore, al momento è in dubbio per la ripresa di sabato contro la Lazio.

Un acciacco che si va ad aggiungere a quelli degli altri nazionali Bentancur (solo una botta al ginocchio, probabilmente già a disposizione per la prossima partita dell’Uruguay) e Dybala (sovraccarico al polpaccio, nulla di grave ma potrebbe essere risparmiato mercoledì contro il Brasile).