Bernardeschi, l'abito del matrimonio preso di mira dai social: «Ma come si è vestito?»

«Chiamate Enzo Miccio, per favore». Bernardeschi si è sposato ieri con la sua compagna Veronica Ciardi, ma a far discutere l'accanito mondo social è l'abito che ha scelto per la cerimonia. Che di certo non ha pescato dal mondo classico: il centrocampista della Nazionale, fresco vincitore degli Europei, si è presentato al duomo di Carrara con scarpe sportive, una giacca grigia senza cravatta, dei pantaloni bianchi e una maglietta praticamente trasparente. In più, sulla schiena, il dettaglio che ha fatto discutere più di tutti. Un pezzo di giacca più lungo? Una specie di gonna? Sicuramente un outfit (con tanto di capello biondo platino) che ha attirato l'attenzione di chi era lì in piazza con lui a festeggiare ma di cui non si conosce lo stilista: «Ma come si è vestito?», il coro quasi unanime su Twitter.

Talmente concentrato da mesi sugli europei che non ha avuto neanche il tempo di andare a comprarsi un abito e un paio di scarpe per il matrimonio. Mentalità pazzesca.#Bernardeschi pic.twitter.com/uOeUNYdkm3 — ELIO 🦓 🇮🇹 (@EL10juve) July 14, 2021

Finalmente vedo bene l'abito di Veronica Ciardi in Bernardeschi.

Per me promosso.

Chiuso argomento pic.twitter.com/A9VBM7gpXo — purtroppo Giulia 🐧 . (@giulielle16_) July 14, 2021

Il matrimonio con Veronica Ciardi

Ad aspettarlo all'altare (nel vero senso della parola, visto che è arrivato al duomo con la sua Jeep con 40' di ritardo) c'era Veronica Ciardi, 36enne ex concorrente del Grande Fratello dove aveva fatto scalpore il suo rapporto di amore e amicizia (con tanto di baci) con la modella napoletana Sarah Nile. Quest’ultima, non invitata, si è duramente sfogata sui social, pubblicando l’ultimo messaggio inviato a Ciardi: “Ti chiedo di sparire dalla mia vita per sempre”.

