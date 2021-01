Joseph Blatter, presidente della Fifa dal 1998 al 2015, è ricoverato in ospedale "in condizioni gravi". Lo riporta il quotidiano svizzero Blick, secondo cui l'84enne Blatter non sarebbe comunque in pericolo di vita. "Mio padre è in ospedale, migliora ogni giorno ma ha bisogno di tempo e riposo", ha detto Corinne Blatter, figlia dell'ex numero uno della federcalcio internazionale, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause del ricovero.

Blatter, 84 anni, per oltre trenta ha avuto un ruolo chiave nella FIFA. Da Segretario Generale, ha atteso l'addio di Havelange per prendere il suo posto e per 17 anni è stato il presidente della, 1998-2015, quando fu costretto alle dimissioni dopo un grosso scandalo di corruzione.

Blatter è stato per anni un rivale della moviola in campo, punto di forza del suo successore Gianni Infantino. Criticato anche per l'assegnazione dei Mondiali alla Russia e al Qatar

