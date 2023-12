Bonucci alla Roma, sprint finale. Giocatore sempre più vicino: i tifosi gli danno il benvenuto e lui mette "like" sui social

Leonardo Bonucci è più di una suggestione per la Roma. Rappresenta l’identikit perfetto del giocatore che i giallorossi si possono permettere: svincolato, d’esperienza in Serie A e con scarse preteste economiche. L’ex Juventus infatti è in procunto di lasciare l’Union Berlino, i tedeschi sono pronti a svincolarlo con sei mesi d’anticipo.

Bonucci alla Roma, cosa succede

Con la Roma vorrebbe firmare un contratto di un anno mezzo e arriverebbe nella Capitale appena aprirá la sessione invernale di mercato. Tiago Pinto, invece, gli ha proposto sei mesi con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions. Il difensore andrebbe ad arrichire un reparto in piena crisi: Smalling non recupererà prima di 20 giorni, Ndickà partirà a gennaio per la Coppa d’Africa, Kumbulla deve ancora giocare la prima gara dopo l’infortunio al legamento crociato e Mancini ha pubalgia. Ecco perché Bonucci consentirebbe a Mourinho di dormire sonni tranquilli e lasciare Cristante a centrocampo in caso di emergenza: «Io sono stato sempre chiaro: se c'è un reparto dove c'è insufficienza sono i difensori centrali, ma abbiamo paletti importanti che ci impediscono di scegliere chi vogliamo.

Non faccio commenti su tutti i nomi usciti: sono tanti, magari qualcuno viene beccato», ha detto Pinto alla vigilia della gara contro il Napoli.

L’indizio social

Ieri Bonucci ha pubblicato sui social una foto con la famiglia per augurare buon Natale a tutti insuoi follower. Tra questi ci sono centiaia di romanisti che gli hanno dato già il benvenuto a cui lui ha risposto con un “like”. Altri, invece, gli consigliano di non accettare. Evidentemente il passato in bianconero incide sulla valutazione del calciatore.

Chi è Leonardo Bonucci

Classe 1987, nato a Viterbo, 50 chilometri da Roma, Bonucci ha mosso i primi passi da centrocampista centrale con il fratello Riccardo, poi nelle giovanili della viterbese è diventato un difensore centrale. Passó alla Primavera dell’Inter per 40mila euro. Succesivamente due prestiti in Serie B con Treviso e Pisa. È stato l’ex ct Ventura a chiamarlo in Serie A nel Bari. Il trasferimento alla Juve risale al 1 luglio 2010 per 15,5 milioni. Ha grande personalità, un leader capace di prendersi sulle spalle le responsabilità dell’intero reparto. Sa verticalizzare e attaccare gli spazi nelle difese avversarie, un regista difensivo che sará utilissimo a Mourinho. È uno dei difensori più vincenti nella storia italiana con nove scudetti (1 con l’Inter e 8 con la Juventus), coppe nazionali e un Europeo. Sposato dal 2011 con Martina Maccari, la coppia ha tre figli: Lorenzo (in onore di Jovanotti, idolo dei genitori), Matteo e Matilda.