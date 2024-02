Mourinho verso il Bayern Monaco, dalla Germania: «Sta imparando il tedesco, sarebbe pronto»

Prima sul tetto del mondo, poi esonerato tra le polemiche dei tifosi. L'inizio di questo 2024 non è stato dei migliori per José Mourinho che ha perso la panchina della Roma dopo i recenti risultati non proprio positivi. Alla ricerca di un prossimo club, dalla Germania arrivano indiscrezioni sul futuro del portoghese. Secondo la Bild, infatti, lo Special One strizza l'occhio al Bayern Monaco, i cui tifosi si sono lamentati delle ultime prestazioni. «Sta imparando il tedesco», così riporta Christian Falk, giornalista del quotidiano sportivo, in diretta sul programma Welt Tv.

Mourinho verso il Bayern Monaco

«Ha flirtato in passato con il club in passato. Sarebbe pronto». Il futuro di Mourinho sembra dirigersi verso il club bavarese, con cui avrebbe avuto dei contatti in passato. A favorire l'approdo dello Special One sono le proteste dei tifosi del club, che non hanno gradito l'attuale secondo posto in campionato e i tre gol incassati dal Leverkusen. La contestazione contro il tecnico tedesco si è fatta concreta in mattinata, con uno striscione con scritto «Tuchel out» apparso nel parcheggio adiacente al centro sportivo del Bayern Monaco.

