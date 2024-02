Milan, passi in avanti per lo stadio: acquistati i terreni a San Donato

Il Milan continua a lavorare per la costruzione del nuovo stadio dopo i discorsi cominciati nei mesi scorsi per lasciare San Siro. Ieri è stato rogitato l'acquisto dei terreni necessari per la realizzazione dell'impianto a San Donato, nell'area denominata San Francesco. L'acquisto di tali appezzamenti di terra rientra nei 40 milioni di euro stanziati dal Milan per le spese relative al progetto e che includono la documentzione per al domanda di variazione urbanistica, l'acquisto appunto dei terreni e altri aspetti legali.

La settimana prossima, con la serata di martedì 13 continuerà il confronto con gli altri sindaci del Sud Milano che sono coinvolti nel progetto del nuovo stadio del Milan. «Condivisione e operatività - spiega Francesco Squeri, sindaco di San Donato - sono i fronti sui quali siamo impegnati in questi giorni e che caratterizzeranno l'approccio con cui affronteremo il percorso che porterà all'Accordo di programma finalizzato alla eventuale realizzazione dello stadio del Milan.