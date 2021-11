Il calcio donne si evolve, lotta per la parità di genere e compie passi in avanti. Dal 22 novembre l’Arabia Saudita darà il via al campionato di calcio femminile Saudi women’s football league. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio di Riad sottolineando che il torneo segna un cambiamento importante per le donne saudite a cui solo nel 2018 è stato concesso di poter assistere allo stadio alle partite di calcio. Un segnale di apertura da parte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati