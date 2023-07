Calciomercato, Atalanta: ufficiale Bakker, il Monza ha chiuso per Gagliardini, la Fiorentina pensa a Dia

Il colpo l'Atalanta lo ha reso ufficiale: Bakker arriva a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen e questa mattina ha firmato. Olandese, classe 2000, ha iniziato con l'Ajax e ha avuto un'esperienza anche al Psg. Insomma, un ottimo innesto per Gasperini dopo quello di Kolasinac. Anche il Monza è pronto ad ufficializzare l'innesto di Gagliardini, che ha lasciato l'Inter e che sta sostendedo le visite mediche con i brianzoli. Non si sposta più di tanto l'ex centrocampista di Simone Inzaghi, che ha accettato la corte di Galliani.

Tutto fatto per Daniel Maldini all'Empoli: il figlio dell'ex dirigente rossonero non inizierà nemmeno la preparazione con la squadra di Pioli. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Un poco dalle parti di Milanello ancora ci credono. Cerca rinforzi tra i pali il Cagliari che ha messo nel mirino Scuffet del Cluj, per quello che potrebbe essere un ritorno in Serie A. Mentre tornando all'Inter è un uscita Fabbian l'anno scorso in prestito alla Reggina (respinto il ricorso dei calabresi per l'ammissione alla Serie B), che interessa a Bologna, Udinese ed Empoli. Occhio al Lecce anche in questo caso. Ieri l'Udinese ha preso Lucca, ex Pisa, e quindi potrebbe anche iniziare ad ascoltare offerte per Becao.

La Fiorentina è alla ricerca di un portiere: nel mirino c'è Horn che si è svincolato dal Colonia ma occhio anche alla possibilità di virare su Falcone che ha fato una grande stagione a Lecce e non si perde d'occhio nemmeno la pista Audero: nei prossimi giorni in programma un incontro con la Sampdoria. In attacco il sogno è Dia, anche se servono 25milioni, che è la clausola, per strapparlo alla Salernitana. Nonostante il rinnovo con il Monza fino al 2027, occhio a Di Gregorio, portiere che potrebbe anche aspirare ad una big in questi mesi caldi di trattative. Infine in Serie B è saltata la panchina dell'ex Roma Andreazzoli alla Ternana, che era stato richiamato dopo che la stagione l'aveva conclusa Lucarelli. Si pensa anche a Daniele De Rossi come possibile nuovo tecnico, ma in pole sembra ci sia D'Angelo ex Pisa che però è cercato pure dal Brescia, che ormai crede di disputare la B.