Calciomercato, anche il Psg su Hojlund: inizia l'asta con lo United

C'è anche il Psg per Rasmus Hojlund. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di «L'Equipe», il club francese avrebbe pareggiato, almeno sulla parte fissa, l'offerta di 50 milioni del Manchester United per il danese.

La risposta dell'Atalanta è stata la medesima data agli inglesi: Hojlund non si muove per meno di 70 milioni. Attualmente i Red Devils sono leggermente in vantaggio avendo aggiunto ai 50 milioni di parte fissa un bonus di 10 milioni di euro, anche se non bisogna sottovalutare che i parigini parlano da settimane con gli agenti del calciatore. Si attende, quindi, di capire chi farà la mossa decisiva e alzerà l'offerta per soddisfare le richieste della Dea.