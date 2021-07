Bellerin più Nandez, l'Inter prepara il doppio colpo di calciomercato

Bellerin più Nandez. L'Inter continua a lavorare al doppio colpo per sistemare la fascia destra dopo la partenza di Hakimi, neo calciatore del Psg. Il primo è da tempo in parola con i nerazzurri e, negli ultimi giorni, ha registrato anche l'apertura dell'Arsenal al trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Ora, però, i nerazzurri devono effettuare un ultimo sforzo, ovvero inserire una sorta di obbligo o un prestito oneroso.

Sono giorni caldi anche sul fronte Nandez. L'uruguaiano vuole solo i nerazzurri e adesso attende nuove comunicazioni dal Cagliari, dopo l'ultimo vertice di oggi con l'Inter. Come è noto, le due società stanno impostando l'operazione sulla base di un prestito con riscatto. Con Nainggolan, in scadenza nel 2022, che diventerà a tutti gli effetti un calciatore dei sardi. Non solo centrocampo. Nel summit odierno, è stata approfondita anche la situazione di Pinamonti. Il giovane attaccante, seguito da Raiola, piace molto al ds Capozucca. L'ostacolo, però, non cambia ed è rappresentato dall'alto ingaggio della giovane punta.