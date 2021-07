Finalmente Giroud. Dopo mesi di trattattive, riunioni e accelerazioni, il Milan intravede il traguardo per il bomber francese. Come è noto, l'attaccante è da tempo in parola con rossoneri per un contratto sui 3,5 milioni di euro a stagione. Ma il rinnovo esercitato dal Chelsea lo scorso 4 giugno, ha obbligato il ds Massara a dover trovare una soluzione anche con i Blues. E la svolta è arrivata nelle scorse ore, con la decisione dei meneghini di versare il famoso indennizzo preteso dagli inglesi.

Insomma grazie al lavoro di Moncada, capo scout dei rossoneri in ottimi rapporti con l'agente di Giroud, siamo alle battute finali dell'affare proprio nel giorno del raduno del club. A Milanello era presente anche Tonali, riscattato dal Milan dopo il nuovo accordo raggiunto con il Brescia: 7 milioni cash, più altri 3 e il cartellino del giovane Olzer. I primi dieci milioni erano stati versati lo scorso anno come prestito oneroso.