Stanno per dividersi, dopo sei anni e mezzo, le strade di Edinson Cavani e del Psg. «È vero, ci ha chiesto di partire, ha un'offerta dall'Atletico Madrid che però non corrisponde al valore del giocatore», ha fatto sapere il dg del club parigino, Leonardo. «A noi piacerebbe che rimanesse e quindi adesso stiamo studiando la situazione, vedremo nei prossimi giorni e comunque rispettiamo la volontà di Edinson». Arrivato dal Napoli nell'estate 2013 dal Napoli, Cavani in questi anni ha collezionato 198 reti in 293 presenze, il miglior realizzatore della storia del club con cui ha vinto cinque Ligue1, quattro Coppe di Francia, cinque Coppe di Lega e sei supercoppe nazionali. Ultimo aggiornamento: 15:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA