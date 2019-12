Ultimo aggiornamento: 13:30

Attimi di paura per Ivan Cordoba. L'ex difensore dell'Inter si è scontrato con la sua Range Rover con un motociclista a, nel traffico di via Napoleona. La notizia è stata riportata dal sito quicomo.it che pubblica anche le foto dello scontro. Ad avere la peggio è stato il 57enne alla guida della moto, ferito dopo la caduta a terra. L'incidente è avvenuto in prossimità di piazzale Camerlata nella serata di giovedì. Traffico bloccato, intervento dei soccorsi e poi quello dei vigili urbani. Quest'ultimi stanno ricostruendo l'accaduto anche se sembra che il colombiano abbia svoltato da una via adiacente non vedendo il centauro.