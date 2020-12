Cska Sofia-Roma 3-1, diretta: erroraccio di Fazio. Sowe segna ancora

68' - Tentativo di cross a centro area di Karsdorp ma il tentativo dell'olandese è troppo impreciso

64' - Cambi per la Roma: fuori Milanese e Bamba al loro posto Villar e Karsdorp. Mentre nel Cska di Sofia entra Beltrame per Sankhare mentre Vion prende il posto di Yomov

62' - Busatto salva ancora su Borja Mayoral. Il portiere è bravo a scegliere bene il tempo dell'uscita e a fermare così l'attaccante giallorosso

60' - Palla in mezzo per Sowe, l'attaccante sfiora la tripletta

58' - Calcio di punizione di Bruno Peres. Palla alta

55' - Terzo gol del Cska Sofia: ancora a segno Sowe che raccoglie un involtonario assist di Fazio.

54' - Ottima palla di Peres a centro area, Mayoral prova a battere a rete ma viene anticipato da Busatto

52' - Geferson anticipa Juan Jesus di un soffio e impedisce al difensore di battere a rete. Palla in corner

50' - Roma vicina al pareggio: ottima combinazione tra Peres e Borja Mayoral: il centravanti prova a battere Busatto in uscita ma la palla termina a lato.

47' - Ci prova Juan Jesus a staccare di testa su calcio d'angolo: Busatto blocca in uscita

46' - La ripresa inizia con Smalling al posto di Kumbulla

43' - Bamba prova a servire Milanese in zona d'attacco, pallone impreciso che termina in fallo laterale

40' - Buona ripartenza di Diawara che serve Carles Perez, lo spagnolo prova il tiro che viene deviato in calcio d'angolo

34' - Tornano in vantaggio i bulgari: grave errore di Diawara che perde maldestramente un pallone in uscita, questo favorisce l'inserimento di Sowe che batte Boer

30' - Cska Sofia vicino al gol ancora con Tiago Rodrigues: l'autore del gol si presenta davanti a Boer ma calcia a lato

27' - Cross di Fazio fuori misura. Palla alta

22' - Pareggio giallorosso con Milanese: ottima azione di Peres sulla destra che crossa in mezzo per Mayoral: lo spagnolo aggancia alla grande e serve il giovane centrocampista che batte Busatto

20' - Fallo di Zanev su Pedro. Calcio di punizione per la Roma

18' - Pedro anticipato da Antov. Calcio d'angolo per la Roma

15' - Boer deve uscire dalla propria area di rigore per antcipare Sowe

11' - Palla in mezzo di Yomov, Kumbulla chiude in calcio d'angolo

7' - Pedro tiro da fuori area. Conclusione tra le braccia di Busatto

5' - Cska Sofia in vantaggio con un tiro da fuori di Tiago

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

L'ultima giornata del Girone A di Europa League porta la Roma in trasferta a Sofia contro il Cska, l'unica squadra del gruppo ad aver resistito ai giallorossi. Ampio turnover per Fonseca che avendo giù ottenuto la qualificazione ai sedicesimi può permettersi diversi esperimenti. Esordio dal primo minuto per i giovani Milanese e Bamba (al posto di Calafiori, colpito da una gastroenterite) e il portiere Boer.

CSKA SOFIA: Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Rodrigues; Sowe, Sankhare.

All.: B. Akrapovic.

ROMA: Boer; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Pedro, Perez: Mayoral

All.: P. Fonseca.

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA