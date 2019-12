Llorente, Giroud, Haaland e ovviamente Ibrahimovic: sono ancora gli attaccanti i protagonisti del calciomercato. Perché nella stagione delle possibili sorprese e delle delle delusioni (leggi Milan), nessuno vuole perdere l’occasione di rinforzarsi con una punta in grado di garantire gol e all’occorrenza esperienza. Pertanto, uno come Llorente - deluso per il suo utilizzo fin qui- è diventato tra i calciatori più richiesti del momento. L’Inter è in pressing. Dopo il corteggiamento della scorsa estate, l’ad Marotta ha riattivato i contatti con lo spagnolo per un possibile e interessante scambio di prestiti con Politano. L'operazione accontenterebbe sia Gattuso sia Conte: il tecnico interista vuole un attaccante con le caratteristiche del 34enne, mentre Ringhio un esterno offensivo proprio come l'ex Sassuolo. Insomma, da più le parti c’è la volontà di arrivare presto a dama. E Giroud? Resta nei radar nerazzurri, ma le sue alte richieste hanno congelato l’operazione data per conclusa in Francia.



SCATTO JUVE

Haaland è invece un nome valido per tutte le stagioni. Il suo exploit ha in breve tempo allungato la lista delle corteggiatrici italiane e straniere, con United e Borussia posizionate in prima fila. Ma l'intermediario dell'operazione, Mino Raiola, ha avuto proprio nei giorni scorsi dei proficui colloqui con la Juventus. I bianconeri hanno l'obbligo di ringiovanire il reparto offensivo e uno come il gigante norvegese (clausola da 30 milioni di euro) viene ritenuto l'innesto ideale dagli 007 della Vecchia Signora. Più defilato infine il Napoli, che nei mesi scorsi aveva provato a bruciare le concorrenti con una proposta all'entourage del goleador del Salisburgo. Ultimo aggiornamento: 18:26