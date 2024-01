Milan, Pioli: «Una sola parola d'ordine: la vittoria contro l'Empoli. Krunic? Meglio per lui e per noi che stia cercando un'altra squadra»

Il Milan non può sbagliare contro l'Empoli. «Se il peggio è alle spalle? Abbiamo detto che ci aspetta una settimana importante, credo che questa domanda vada fatta finita la partita con la Roma. Vogliamo fare tanti punti in campionato, poi però ci sono tante cose da fare sul campo», ha detto Stefano Pioli in conferenza. E ancora: «Le scelte fatte con il Cagliari, in Coppa Italia, sono state fatte per schierare una squadra equilibrata, che potesse vincere e che potesse dare fiato a chi ha giocato di più. Che non si possa fare turnazione non credo però devo dire che non sto pensando all'Atalanta o alla Roma ma siamo concentrati solamente su domani. Ibrahimovic? Viene con noi. Ha già trasferito tanto quando è stato un mio giocatore. Zlatan può trasferire tanto, è il re di come ha saputo sfidare tutte le sfide che ha avuto durante tutta la sua carriera, a livello di conoscenza, di campo, di extra campo, di tutto può trasferire la sua esperienza».

Lilian Brassier: altezza, fidanzata ed età, chi è il centrale che vuole il Milan

Da Krunic agli obiettivi

Infine: «La parola d'ordine per domani? Una sola: vittoria. Solo quello. Krunic? La realtà è che in questo momento è meglio, per lui e per noi, che lui stia cercando un'altra squadra.

Ma non è assolutamente vero che Krunic si è fatto fuori da solo. Sono io che ho fatto delle scelte perché ho visto che il suo rendimento non era più quello di prima».