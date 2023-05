Formisano, in cattedra all'Università con un libro sulla gestione dei club di calcio

“Le società sportive operano sempre di più come vere e proprie media company in cui il tifoso/cliente ha una nuova centralità e hanno nella comunicazione il principale asset di sviluppo del business e dei ricavi. I club cavalcando l’evoluzione tecnologica hanno cambiato completamente pelle e oggi si ritrovano a competere non più solo sul terreno di gioco ma principalmente nel mercato dei media, dalla produzione di notizie all’audiovideo; dal cinema all’editoria; ai fumetti, ai prodotti a marchio e in licenza, ai diritti di immagine a quelli radiotelevisivi, il più grande giro d’affari a livello interazionale”. Lo ha detto Alessandro Formisano, head of operations, markegin e sales della Società sportiva Calcio Napoli intervenendo oggi alla presentazione del libro “Sport e comunicazione nell'era digitale” (ed. Franco Angeli, 2023, disponibile anche su Amazon) che ha curato assieme ai sociologi Luca Bifulco e Mario Tirino e al comunicatore Giancarlo Panico. L’incontro, aperto dai saluti della direttrice del Dipartimento di Scienze sociali, Dora Gambardella e introdotto dal sociologo Luca Bifulco ha visto la partecipazione di Francesco Pirone del Dipartimento di Scienze Sociali e Guido Trombetti - Professore Emerito Università degli Studi di Napoli “Federico II”.