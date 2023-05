Napoli ritiro a Castel di Sangro: tre amichevoli e concerto di Gigi D'Alessio

«Dopo aver ospitato per la prima volta tre anni fa il Napoli, fresco vincitore della Coppa Italia, ora c'è stata la conquista dello scudetto. In termini scaramantici vuol dire che Castel di Sangro porta bene ai napoletani» dice Angelo Caruso, sindaco della cittadina abruzzese che ospiterà anche la prossima estate la squadra di Spalletti a cavallo tra luglio e agosto.

Tre le gare già in programma per gli azzurri nei giorni di Castel di Sangro: «Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, ci saranno tre amichevoli di cui una con i turchi dell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella» ha spiegato Caruso a Rete Abruzzo. Ma occhi non solo allo sport: «Ci sarà un concerto speciale con un grande artista napoletano come Gigi D'Alessio e rappresenterà il clou delle celebrazioni festose del Napoli che prevedono altri concerti e spettacoli».