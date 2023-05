Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro: questa la diagnosi dell'infortunio subito da Hirving Lozano nella partita di domenica scorsa al Maradona contro la Fiorentina. L'attaccante messicano è stato visitato ieri dal professore Mariani alla clinica Villa Stuart a Roma e poi è stato sottoposto agli esami. Stagione finita, per rivederlo in campo se ne riparlerà la prossima: potrà ricominciare ad allenarsi quando ripartirà la preparazione estiva e cioè da metà luglio.

APPROFONDIMENTI Napoli, cena scudetto e festa per Spalletti Ora spazio a chi ha giocato meno da Ostigard a Bereszynski L'intervista a Gianfranco Zola: «Questi azzurri più forti di noi»

Nei prossimi giorni verrà valutato l'iter riabilitativo: Lozano comincerà le terapie e si valuterà anche l'ipotesi di un eventuale intervento chirurgico di consolidamento al ginocchio. il Chucky non potrà essere a disposizione di Spalletti, quindi, per le ultime quattro partite contro Monza, Inter, Bologna e Sampdoria. E sarà costretto a saltare anche le partite estive con la nazionale messicana impegnata a giugno nell'amichevole contro il Camerun (domenica 11), nella semifinale di Concacaf Natios League contro gli Stati Uniti (venerdì 16) e in Concacaf Gold Cup con l'Honduras (il 26 giugno), Haiti (30 giugno) e Qatar (3 luglio).

Lozano non ha rinnovato il contratto con il Napoli che è in scadenza tra un anno, a giugno 2024: non si è trovata convergenza (l'ingaggio attuale del messicano è di 4.5 milioni, uno dei più alti di tutto il gruppo e che va a sforare il budget massimo stabilito dal club azzurro l'estate scorsa). Prende sempre più corpo, quindi, l'ipotesi di un suo addio in estate. I club che hanno finora mostrato maggiore interesse per lui sono quelli di Premier League, quindi uno degli scenari possibili per il Chucky è proprio rappresentato da un suo possibile trasferimento a una formazione inglese. Bisognerà verificare le offerte che arriveranno al Napoli e da capire quando i club interessati a lui intenderanno concretamente muoversi, tenendo presente che in questo momento è infortunato.

Lozano venne acquistato dal Psv nell'estate 2019 per 38 milioni di euro: il Napoli pagò la clausola rescissoria per assicurarsi l'attaccante messicano che era stato un grande protagonista con la formazione olandese e nei mondiali 2018 con il Messico segnando il gol vincente nel primo match del girone contro la Germania (la nazionale che si laureò poi campione del mondo battendo in finale l'Argentina).

Questo, l'anno dello scudetto del Napoli, è stato il suo quarto vissuto in maglia azzurra: da esterno destro è stato alternato da Spalletti con Matteo Politano e ha dato un contributo importante in termini di spinta offensiva con la sua grande velocità e l'abilità nel dribbling e di copertura difensiva sulla fascia. Uno score complessivo di 41 presenze, 32 in campionato e 9 in Champions League e in totale 4 i suoi gol messi a segno, 3 in serie A (in trasferta con la Cremonese e in casa con Bologna e Empoli) e uno in Champions League nel match vinto 4-2 al Maradona contro l'Ajax).

Hirving è partito 24 volte titolare ed è stato prezioso anche in tutte le altre occasioni in cui è entrato dalla panchina: l'ultima sua presenza domenica scorsa contro la Fiorentina quando è stato costretto ad uscire per l'infortunio al ginocchio a un minuto dalla fine del primo tempo.