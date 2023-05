Bereszynski, Demme, Ostigard, Gaetano, Zerbin: gli azzurri che hanno giocato di meno troveranno più spazio in queste ultime quattro partite di campionato. A cominciare dalla trasferta di Monza ci saranno delle novità rispetto alla formazione schierata da Spalletti contro la Fiorentina.

Bartosz Bereszynski pronto quindi all'esordio stagionale in campionato molto probabilmente già domenica contro il Monza. Finora il terzino arrivato in prestito dalla Sampdoria è stato impiegato solo nella partita di coppa Italia contro la Cremonese.

Leo Ostigard ha giocato dal primo minuto contro la Fiorentina assicurando una buona prestazione. Il difensore norvegese fortissimo di testa ha segnato un gol in Champions al Maradona contro i Gòasgow Rangers, un altro ad Anfield Road gli venne annullato per un fuorigioco millimetrico.

Diego Demme è stato impiegato due volte titolare in campionato contro il Verona e con la Fiorentina: il centrocamposta tedesco ha trovato poco spazio frenato da un infortunio a inizio stagione e poi per il rendimento altissimo avuto nel suo stesso ruolo da Lobotka.

Gianluca Gaetano è il napoletano del gruppo, cresciuto nel settore giovanile azzurro quest'anno è entrato in pianta stabile nel gruppo di prima squadra: Spalletti ha sempre parlato in termini molti positivi del giovane centrocampista azzurro e gli darà più spazio in queste ultime quattro partite di campionato.

Alessio Zerbin è un altro giovane di grandi prospettive che il tecnico azzurro ha schierato soprattutto in avvio di stagione lanciandolo nella mischia anche in partite molto importanti come quella del Meazza di campionato contro il Milan. Puo giocare esterno alto sia a sinistra che a destra e avrà le sue chances in questo ultimo scorcio di stagione