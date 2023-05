Napoli condannato a Monza dall'ex Petagna: «Ma non ho pensato allo scorso anno»

Un gol per una rivincita, anche se per Andrea Petagna il Napoli resta sempre un pezzo importante del proprio passato: «Sono contento per la rete, ne avevo bisogno, non segnavo da un po’. Ora abbiamo l’obiettivo di arrivare più in alto possibile. Abbiamo vinto contro una squadra fenomenale e ne siamo contenti».

L'attaccante del Monza è arrivato proprio dal Napoli, riscattato automaticamente per la salvezza ottenuta. «Non ho pensato allo scorso anno quando ho trovato il gol, volevo solo dedicare il gol a mia madre vista la giornata», ha spiegato a Dazn «Sono molto felice per la vittoria, per i compagni, siamo un bel gruppo e ci stiamo divertendo. La salvezza è fatta, ora dobbiamo dare il massimo, abbiamo delle belle partite e vogliamo arrivare più in alto possibile».