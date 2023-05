Zielinski, voglio restare a Napoli: «Un anno fa potevo andare via»

Prima un passaggio su Monza-Napoli: «Non siamo riusciti a finalizzare, non abbiamo preso le giuste decisioni quando dovevamo. Io ho provato a farlo, dobbiamo migliorare, ci dispiace perché potevamo fare sicuramente meglio». Poi su una stagione grandissima per il Napoli e per Piotr Zielinski: «Lo scudetto è stata una cosa grandissima per tutti noi, siamo orgogliosi per quanto fatto. Il momento più bello? La vittoria a Torino contro la Juventus, avevamo capito di avere il nostro obiettivo a un passo».

Il polacco poteva andar via un anno fa. «Sì, avevo offerte dalla Premier League ma ho avuto l’intuizione di restare qui, sentivo dentro me la voglia di restare e sono stato felice. Volevo fare qualcosa di importante con il Napoli» ha spiegato a Dazn. «E vorrei rimanere ancora, poi bisognerà vedere cosa accadrà. Ogni stagione ci possono essere partenze e arrivi, il Napoli sarà forte anche il prossimo anno».