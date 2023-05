Spalletti al Psg, la suggestione che arriva dalla Francia

La vittoria del campionato francese è ancora in dubbio - nonostante il +6 sulla seconda a quattro giornate dal termine - ma il futuro di Christophe Galtier no. Il francese lascerà il Paris Saint Germain a fine stagione e il club francese sta già pensando a quello che potrebbe essere l'allenatore ideale per la sostituzione: nelle ultime ore, sulla lista è spuntato anche il nome di Luciano Spalletti, sotto i riflettori dopo il campionato vinto con il Napoli.

Spalletti ha ancora un anno di contratto con il club di Aurelio De Laurentiis - che ha attivato l'opzione presente nell'accordo fino al 2024 - ma le parti devono ancora chiarirsi e lo faranno a fine stagione. Secondo Rmc, in questo quadro si inserirebbe il Psg, che nelle ultime settimane aveva guardato sempre in Italia per il suo futuro, pensando anche a José Mourinho.