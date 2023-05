Monza-Napoli, Spalletti tira le orecchie ai suoi: «Bisogna essere professionisti sempre»

Una brutta sconfitta per i campioni d'Italia del Napoli, che a Monza trovano il quarto ko dell'anno in campionato. «La nostra qualità è nel possesso, invece oggi c'è stata poca pulizia di gioco e non siamo bravi a rincorrere, andiamo in difficoltà» le parole di Luciano Spalletti a fine partita «Cosa dico alla squadra in queste situazioni? Quando si perde c'è sempre fastidio, poi l'approccio dipende da tante cose. Siamo professionisti perché ci comportiamo sempre allo stesso modo, non perché ci pagano lo stipendio».

Mancano tre partite alla fine della stagione. «Abbiamo avuto una settimana per allenarci e recuperare, abbiamo lavorato bene, quindi la prestazione di oggi non deve succedere. Ma si sono impegnati e i complimenti glieli facciamo lo stesso. Serve autodisciplina nel gruppo, senza trovare scuse esterne» ha continuato Spalletti a Dazn «Il Napoli ha tempo? Club come questo sono già abituati a programmare, anche se oggi è diverso e si può cambiare destinazione all'ultimo momento. Il Napoli ha già dimostrato di saper programmare o scegliere in maniera improvvisa, come accaduto un anno fa. Ci sono già calciatori nel mirino che poi si valuteranno se ci sarà bisogno».