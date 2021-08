L'anticipo serale della seconda giornata della Serie A 2021/2022 si disputa alle ore 20.45 tra Hellas Verona e Inter allo stadio Bentegodi. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3 a 2 patita contro il Sassuolo a Reggia Emilia, con una prestazione poco convincente che gli ha visti in svantaggio per quasi tutta la durata dell'incontro, mentre gli uomini di Simone Inzaghi hanno esordito con un positivissimo 4 a 0 tra le mura amiche contro il Genoa, mandando a segno quattro giocatori diversi e non facendo rimpiangere, almeno per i primi 90' minuti della nuova stagione, le cessioni importanti che la proprietà ha dovuto fare durante un'estate molto complicata. La partita sarà diretta dal fischietto piemontese Gianluca Manganiello.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-3): Montipò; Gunter, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak, Cancellieri, Zaccagni. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.

Dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in coesclusiva Dazn e Sky, e quindi sarà visibile sia online sul sito ufficiale del colosso inglese, sia attraverso la specifica app su dispositivi mobile. Per quanto riguarda invece Sky, i canali di riferimento per gustarsi il match saranno Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213).