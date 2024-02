Cagliari-Napoli, Ranieri non si fida di Calzona: «Non sono in crisi. Io mi ero dimesso»

«Calzona è stato il secondo di Sarri, Di Francesco e Spalletti. Sa vita, morte e miracoli del Napoli, sa toccare le corde giuste». Non usa mezzi termini Claudio Ranieri, allenatore di un Cagliari che attende gli azzurri per propvare a sterzare la sua stagione complicata.

«La nostra strategia non cambia» ha spiegato l'allenatore romano in conferenza «Abbiamo fatto bene all'andata, senza remore o timori, poi alla fine è andata come è andata. Vorrei che la squadra si esprimesse nello stesso modo, però. Il Napoli non è in crisi, l'ho visto con il Barcellona e non è per niente in crisi. Anno scorso era una macchina da guerra, forse non riescono loro tutte le cose, ma sono pronti a risollevare un campionato partito male. Hanno grandi giocatori, ma alla fine della gara i nostri tifosi dovranno essere fieri di quanto visto».

Una stagione che poteva anche essere finita per Ranieri «Mi ero dimesso prima della partita contro l'Udinese. I ragazzi hanno capito, hanno reagito e sono contento di quanto fatto a Udine, il secondo tempo è la traccia che dobbiamo seguire. Dobbiamo giocare queste partite come sappiamo, senza pensare all'avversario, sono tutti punti importanti».