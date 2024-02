Gira e rigira tutto passa sempre e comunque per il suo destro, il suo estro e le sue geometrie. Stanislav Lobotka resta il fulcro del centrocampo del Napoli. Lo è stato in maniera sublime con Spalletti, si è adattato mostrando grande senso del dovere con Garcia, è tornato in cabina di regia con Mazzarri ed ora con Calzona veste i panni del playmaker a tutto campo. Tutto in nove mesi. Un parto cesareo insomma. È successo all'alba di questa stagione nonostante l'involuzione tattica della gestione Garcia, si è ripetuto con la metamorfosi attuata da Mazzarri ed ora con la nuova guida tecnica Lobotka si ritrova ad avere un allenatore che è anche il suo Ct nella Slovacchia. Francesco Calzona conosce bene, benissimo, Stanislav ed ieri gli ha chiesto un sacrificio enorme nel coprire le due fasi, cucire, rattoppare, tessere e provare a frenare la verve di Gundogan. Mica uno qualunque. Lobokop c'è sempre stato ed ha sempre risposto presente. Il regista slovacco ha dimostrato una incredibile duttilità, adattandosi nel migliore dei modi alle vecchie o nuove “vesti” tattiche che l'allenatore di turno ha pensato di cucirgli addosso. Una sorta di saiborg perfetto capace di dare del «tu» al pallone con una rapidità di pensiero e di esecuzione come pochi in circolazione.

APPROFONDIMENTI Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno: nuovo vertice con Calzona Osimhen re di Napoli: «È il nostro fenomeno» Juan Jesus scalzo in mezzo al campo due ore dopo Napoli-Barcellona: «Cercavo uno stimolo»

Stanislav è tra i pochi eroi dello scorso campionato che sta mantenendo gli standard della passata stagione. Quest'anno ha già fornito servizio assistenza per Raspadori in occasione del derby vinto dal Napoli all'Arechi contro la Salernitana. Ma è sopratutto in Champions League, che il regista intende sedersi in cabina di regia per guidare il Napoli ai quarti di finale. La qualificazione sarebbe una manna dal cielo per le casse azzurre e per il punteggio nel ranking Uefa in vista del Mondiale per Club. Staremo a vedere. Per il momento Napoli si gode il pareggio con il Barcellona di ieri sera a Fuorigrotta e le geometrie di Lobotka.