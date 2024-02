Juan Jesus scalzo in mezzo al campo due ore dopo Napoli-Barcellona: «Cercavo uno stimolo»

Ieri sera, dopo la partita di Champions tra Napoli e Barcellona, sul campo del Maradona, in uno stadio ormai vuoto, è andata in onda la puntata del programma tv Chiringuito.

Durante la trasmissione, all'improvviso, spunta Juan Jesus che passeggia senza scarpe sul campo.

Il povero difensore del Napoli è stato sorteggiato per l'antidoping, ma non aveva stimoli e ha confessato al programma spagnolo che per lui la passeggiata senza scarpe sul campo è il metodo migliore quando non si riesce a sostenere il test.

😂 ¡NO TE LO ESPERABAS!



🚶‍♂️ Juan Jesús, jugador del Nápoles, camina por el estadio descalzo dos horas después del partido.



¿Por qué? ¡Para que le entren GANAS de MEAR! pic.twitter.com/DxMB3DKUyb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 22, 2024

«Così fa freddo e riesco a farla».