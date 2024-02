​Edicola Mattino Football Team live dalla Galleria Umberto I di Napoli

Una notte da sogno, come quelle europee del Napoli in Champions League. Ma anche un pranzo da sogno come quelli “offerti” da Edicola Mattino Football Team, il format post partita che torna a fare compagnia ai lettori del Mattino eccezionalmente anche in questo giovedì post Coppa, come sempre dalle 13, in Galleria Umberto I.

L'occasione giusta - per i padroni di casa Claudia Mercurio e Luca Sepe - per incontrare i tifosi napoletani e scoprirne gli umori all'indomani della super notte di Champions vissuta a Fuorigrotta contro il Barcellona, commentando i 90 minuti già giocati e ormai alle spalle e in attesa degli altri 90 che aspettano gli azzurri in Catalogna e decideranno definitivamente il passaggio ai quarti di finale.