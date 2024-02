A 55 anni Francesco Calzona debutta su una panchina di serie A. Per la verità, quello di domenica a Cagliari - dove il terzo tecnico stagionale del Napoli ha lavorato come vice di Di Francesco - non è un vero e proprio esordio. Il 10 aprile 2016, in occasione della partita contro il Verona vinta per 3-0, Calzona sostituì Sarri, che era stato squalificato dopo l'espulsione a Udine, in quella gara che segnò la fine del sogno scudetto nel primo anno di Maurizio e del suo vice. Poi, ci sono state le 14 panchine da ct della Slovacchia, con il 50 per cento di partite vinte e soprattutto la qualificazione a Euro 2024.

Calzona si troverà di fronte un mostro sacro delle panchine, Sir Claudio Ranieri, 72 anni, 1387 panchine alle spalle cominciando da quella della Vigor Lamezia in serie C nel 1986, prima di sbarcare a Pozzuoli.

Siccome Ranieri è un romantico, aveva deciso di tornare a Cagliari in serie B, proprio in quella terra da cui aveva spiccato il volo, andando poi ad allenare nel 1991 il Napoli orfano di Maradona. Un'esperienza durata un anno e mezzo, fino all'esonero che avvenne dopo una pesante sconfitta interna contro il Milan. Il rapporto tra Ranieri e il Napoli è rimasto di grande rispetto e anni fa Claudio, prima di vincere il titolo col Leicester, in Premier League fu tentato di vivere un'altra esperienza in azzurro.

Ranieri e Calzona tentano di dare una svolta alla stagione in questi 90 minuti. La zona salvezza non è così distante per il Cagliari mentre il quarto posto - obiettivo stagionale indicato da De Laurentiis col primo tecnico Garcia in panchina - è a nove lunghezze per il Napoli. Calzona ha dovuto fare un lungo apprendistato prima di ricevere la chance da capo allenatore, prima in Slovacchia e poi a Napoli, Ranieri è stato il mister in prima da quando aveva 34 anni e, dietro suggerimento del suo mentore Gianni Di Marzio, cominciò da Lamezia Terme.