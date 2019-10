Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy potrebbe essersi chiusa nel peggiore dei modi: la squadra dello svedese è stata infatti eliminata 5-3 dai Los Angeles FC nel derby dei playoff della MLS, e Zlatan non ha reagito bene a fine partita. Lasciando il campo, ha infatti reagito alla provocazione di un tifoso avversario toccandosi le parti intime, come documentano le immagini che hanno già fatto il giro del web.



Ma non solo: nelle interviste post-gara ha anche risposto in maniera ambigua a chi gli ha chiesto se ci sia ancora uno spiraglio per vederlo in campo con i Galaxy anche nella prossima stagione: «È troppo presto per parlare. Ho ancora due mesi di contratto. Vedremo cosa succede. Se rimanessi sarebbe positivo per la Mls, perché tutto il mondo la guarderebbe. Se non sarà così, nessuno ricorderà cosa sia la Major league». Una risposta in vero stile Ibra.

Ibrahimovic walks off the pitch (for the final time?) With his junk in his hand pic.twitter.com/DY0mveFASV — Kevin Shockey (@KevinShockey) October 25, 2019

L'ex centravanti del Milan ha poi polemizzato con l'arbitro per un presunto fuorigioco di Vela sul secondo gol degli avversari: «Cosa stava facendo l'arbitro? Beveva un caffè con Magic Johnson?», ha detto riferendosi al mito del basket Nba, co-proprietario dei Los Angeles FC. «Ma non voglio essere un perdente che si lamenta dell'arbitro, perché non è questo il mio livello», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE Napoli, De Laurentiis apre: «Ibrahimovic? Tutti lo vorrebbero»



In ogni caso, la sconfitta e l'eliminazione nel derby potrebbe far calare il sipario sulla storia tra il 38enne fuoriclasse svedese e i Galaxy e alimentare le voci su un suo possibile ritorno in Italia. Il nome di Ibra è stato accostato a diversi club della serie A e nei giorni scorsi Aurelio De Laurentiis ha strizzato l'occhio allo svedese riconoscendo che il suo possibile arrivo al Napoli «più che una suggestione è un desiderio».

