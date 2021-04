Inter-Cagliari 0-0: il risultato in diretta

L'Inter per continuare a volare in testa alla classifica, il Cagliari per allontanare lo spettro della retrocessione. È il lunch-match della domenica al Meazza di Milano. I nerazzurri viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo ben 10 vittorie consecutive dopo il recupero con il Sassuolo che ha visto gli uomini di Conte soffrire ma portare comunque a casa i tre punti. La squadra di Semplici viene invece da due sconfitte consecutive e deve tentare di recuperare i due punti di distacco dal Torino

52' Cartellino giallo per Brozovic

48' Parata decisiva di Vicario su tiro di Sensi

46' Partiti! Inizia il secondo tempo

Primo tempo

45' Inter-Cagliari: ancora 0-0 a San Siro. Squadre negli spogliatoi senza nessun minuto di recupero

44' Tiro insidioso di Eriksen da fermo

40' Parata di Vicario su tiro di Darmian in area di rigore

39' Tiro velenoso di Nainggolan, il primo del Cagliari, che dai 20 metri prova a infilare Handanovic. Che però para con sicurezza

37' Tiro sprecato da Eriksen, che va alla conclusione sul limite dell'area sarda. Ma la palla esce di molto sulla sinistra

36' Possesso palla del Cagliari. Pavoletti entra su de Vrij prova a partire. De Vrij chiede il fallo, ma il gioco continua

33' Duncan commette un errore, e Sanchez ne approfitta con Lukaku che va in profondità, ma Nainggolan intuisce tutto e interviene in tempo

29' Conclusione fulminea di Sanchez, dopo un contrasto con Nainggolan: parata di Vicario

28' Nandez scatta in anticipo e c'è la bandierina: offside

27' Fallo di de Vrij, che butta giù un avversario con una scivolata: punizione per il Cagliari

25' Cagliari ancora sulla difensiva, conclusione da sinistra che finisce sul fondo

24' Occasione per Sensi, che si invola verso l'area di Vicario, ma il tiro da sinistra finisce sul fondo

18' Offside: Sanchez riesce a segnare, ma il guardalinee alza la bandierina

11' Qualità del Cagliari, che gestisce palla con sicurezza e velocità, ma l'Inter si chiude sempre in anticipo

10' Parata che vale come un gol, quella di Vicario (Cagliari) su tiro insidioso di Eriksen

8' La fase iniziale del gioco è equilibrata senza particolari occasioni di gol, con i padroni di casa che gestiscono il possesso palla

4' Palla in mezzo di Duncan, ma la retroguardia nerazzurra respinge senza problemi. Fallo di Nainggolan: l'arbitro Guida ferma il gioco

1' Calcio d'inizio

12:30 Le squadre sono in campo, allo Stadio Meazza

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Sensi, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte

Cagliari. 3-5-2: Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici