La corsa scudetto dell’Inter riparte dal San Paolo di Napoli, dove i nerazzurri non vincono addirittura da 22 anni, dal lontano 1997. «Stiamo acquisendo credibilità», ha detto Antonio Conte.



Inter. «Ho trovato bene i ragazzi, riposati e con la giusta determinazione. Sono contento da questo punto di vista».



Partita. «Ci aspettiamo una partita molto difficile a Napoli. Sapete benissimo cosa penso della loro rosa, è una squadra che ha grande qualità. Adesso c’è stato questo cambio di allenatore, è arrivato Rino Gattuso».



Napoli e Atalanta. «Quella di domani è impegnativa, contro un avversario forte e su un campo difficile. Fare risultato a Napoli darebbe ancora più fiducia rispetto a quel che abbiamo fatto. Non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo iniziato un percorso, stiamo facendo delle buone cose ma non bisogna essere troppo semplici nei discorsi. Sappiamo che attraverso il lavoro abbiamo fatto 42 punti e sempre il lavoro dovrà darci la garanzia per il futuro».



Miglioramenti. «Pensiamo a noi e a crescere sapendo che questa è la strada giusta per toglierci delle soddisfazioni. Vincere è facile da pronunciare come verbo ma serve un grandissimo sforzo. Lo sappiamo e vogliamo continuare a far qualcosa di bello e dare soddisfazioni ai tifosi».



Percentuale vincita. «Non abbiamo ancora finito il girone d’andata, è difficile da dire. Stiamo acquisendo credibilità e dobbiamo lavorare su questo. Quando riesci a essere stabile di solito puoi mettere mattoncini su mattoncini per alzare il livello e magari guardare più in là».



Gattuso. «Grande passione e grande voglia. Come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto per lui perché ha affrontato difficoltà all’estero e in Lega Pro. Non tutti sono disposti a farlo, a tanti viene data l’opportunità e sono più fortunati. Così come me si è costruito la sua carriera con le sue mani. Sono contento di quel che sta facendo perché il Napoli è la risposta a quel che ha fatto col Milan. Vista l'annata dei rossoneri si è un po’ sottovalutato quel che ha fatto lo scorso anno. Il Milan ha tenuto tutti e ha aggiunto altri giocatori. Questo dimostra il lavoro che ha fatto. Gli auguro il meglio da dopo la partita con noi». Ultimo aggiornamento: 14:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA