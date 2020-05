Ultimo aggiornamento: 12:56

Tutto secondo programma: nelle scorse ore, Inter e Psg hanno trovato l'accordo per il riscatto di Mauro Icardi . I nerazzurri hanno concesso lo sconto a Leonardo, che acquista così l'attaccante argentino per 50 milioni di euro più 8 di bonus (legati agli obiettivi del giocatore e del club). L'opzione scadeva domani, per questo le due società hanno lavorato senza sosta e preparato, nella tarda serata di ieri, i documenti degli accordi con gli ultimi dettagli. L'affare soddisfa tutti. La società di Suning, che realizza un'importante plusvalenza. Ilcon il suo estimatore, ma anchecoperto d'oro con un contratto top da 8 milioni di euro a stagione, fino al 2024.Con i soldi di Icardi, ora l'Inter prepara l'assalto a. Il centrocampista del Brescia, nel mirino anche della Juventus, è uno dei primi obiettivi di Marotta e l'affare può essere agevolato proprio dai buoni rapporti tra l'ad nerazzurro e l'agente della stellina classe 2000, Beppe Bozzo. Il prezzo resta sui 50 milioni di euro ma, parlando a SkySport, il ds Ausilio ha fatto capire di essere alla ricerca di uno sconto «Ha sicuramente le qualità per giocare nell'Inter, non so se ha la qualità economica per essere acquistato. I parametri li ha tutti per essere un giocatore nerazzurro, ma non conosco quelli di Cellino». Passando all'attacco, piace moltodell'Hertha Berlino come nuovo Lautaro Martinez. Il prezzo sui 35-40 milioni è ritenuto, però, ancora alto dagli intermediari scelti dall'Inter per la trattativa. Il piano B èdel San Lorenzo.