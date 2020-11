Juve a Benevento senza Ronaldo. Pirlo recupera Bonucci

Andrea Pirlo recupera Leonardo Bonucci e concede un turno di riposo a Cristiano Ronaldo contro il Benevento. Queste le ultime indicazioni dalla Continassa verso il prossimo impegno di campionato domani alle 18. Emergenza difensiva (out Chiellini e Demiral) mitigata in parte dal ritorno tra i convocati di Bonucci, se i progressi saranno confermati anche nella rifinitura partirà titolare. Altrimenti ancora Danilo - de Ligt in mezzo, a centrocampo invece Pirlo potrebbe confermare Arthur, accanto a lui ballottaggio Rabiot - Bentancur. Chiesa è in pole per una maglia da titolare, davanti Morata e Dybala titolari.



Ultimo aggiornamento: 15:19

