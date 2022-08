Fuori Bonucci, Szczesny torna a disposizione e Milik può essere la tentazione dell’ultimo minuto. Allegri prepara il primo scontro diretto stagionale con una certezza: «Non vorrei diventassimo bellini ma perdenti». Meglio brutti e vincenti, ma il primo tempo contro la Samp va cancellato. «Se avessimo vinto a Genova si sarebbe parlato di un’altra partita, peggio del primo tempo non potevamo fare, abbiamo svuotato il centrocampo: se giochiamo così non mi diverto. Ci è mancato il gol nella ripresa, avremmo dovuto azzannare la partita». L’incrocio con Mou è sempre stimolante ma pericoloso: «Incontrare Mourinho è sempre un piacere: sta facendo un ottimo lavoro, plasmando la Roma a modo suo.

«Domani sarà una partita difficile: sono una squadra tosta, non hanno ancora subito gol». Ancora presto per capire se questa Juventus , grazie anche al calciomercato estivo, sia più forte dello scorso anno: «Solo i risultati lo diranno, bisogna migliorare la posizione. Milik? Sono molto contento, è stata fatta una scelta importante, ha dei numeri impressionanti. Gli piace venire anche incontro, piuttosto che in profondità, per questo può giocare con Vlahovic. Aspettiamo il nulla osta a livello burocratico, spero arrivi nel pomeriggio, magari lo faccio giocare dall’inizio, mi è balenata un’idea così quando stavo tornando nello spogliatoio…».

Il ritorno di Dybala allo Stadium emozionerà: «Con Paulo abbiamo passato anni straordinari. Ha fatto tanti gol, con le sue giocate ha fatto divertire pubblico e tifosi e me. Domani lo troviamo da avversario, è un piacere rivederlo». La vera Juve arriverà: «Finiamo il mercato e vediamo chi abbiamo a disposizione. C’è un buono spirito dobbiamo fare scudo dallo critiche e rimanere sereni per non andare in frustrazione». Fiducia a Vlahovic: «Se toccasse un pallone e facesse gol sarei contento. Bonucci è out, Di Maria può tornare a Firenze. Szczesny è a disposizione. Chiesa e Pogba non sappiamo esattamente quando torneranno, Kaio e Akè sono ancora lontani».

