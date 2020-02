Lazio e Bologna danno il via alla 26esima giornata di serie A. I biancocelesti vengono dalla vittoria di Marassi conquistata sul Genoa nello scorso turno di campionato col punteggio di 2-3, rispondendo così ai 3 punti della Juventus il giorno prima; i felsinei cercano invece il successo per non perdere troppo contatto con la sesta posizione della graduatoria, lontana ora 2 lunghezze dopo che i ragazzi di Mihajlovic hanno colto a fatica un pareggio interno contro l'Udinese la scorsa settimana.

La Lazio è l'unica squadra a non aver mai perso in casa da inizio campionato, oltre alla Juventus. 10 vittorie e 3 pareggi per i ragazzi di Simone Inzaghi di fronte al proprio pubblico; molto bene fin qui i felsinei in trasferta, con 17 punti conquistati su un totale di 34: esattamente la metà.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

