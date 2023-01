Diretta Lazio-Empoli 2-0, raddoppio di Zaccagni

Nella diciassettesima giornata di Serie A, la Lazio torna a giocare in casa dopo due trasferte consecutive, entrambe perse contro Juventus e Lecce, cercando il riscatto contro l’Empoli per non perdere ulteriori punti nella corsa Champions. Allo stadio Olimpico sarà chiusa la Curva Nord, squalificata per un turno dopo i cori discriminatori nei confronti di Banda ed Umtiti nella sfida del Via del Mare. L’Empoli viene da due risultati utili consecutivi: vittoria contro la Cremonese, pareggio con l’Udinese. Nelle scelte di Sarri Cataldi è favorito su Vecino, in attacco Felipe Anderson e Mattia Zaccagni a supporto di Immobile. Probabile che Zanetti confermi in larga parte l’ultima formazione titolare. Sarà Bandinelli a sostituire lo squalificato Akpa Akpro, Conferma per Baldanzi. Curiosità: la Lazio ha segnato 47 reti in 24 incroci contro l’Empoli, è la media gol più alta per i biancocelesti contro una singola avversaria affrontata almeno 20 volte in Serie A.

Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Marin, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. All.: Zanetti

Dove vedere Lazio-Empoli in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 15:00; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it