Niente da fare, Conceicao blocca Sarri e va agli ottavi d'Europa League. Ma che peccato. La Lazio pareggia 2-2 cojn il Porto, ma avendo avuto più occasioni e più dominio del gioco. I biancocelesti ci provano, a tratti sono arrembanti, ma i portoghesi, che hanno tanta qualità, sono più esperti e più cinici nei momenti chiave della partita. Un peccato e un po' di rammarico per Immobile e compagni. La formazione laziale parte a razzo, è convinta e gioca davvero bene per gran parte del primo tempo. Gioco, consapevolezza e diverse occasioni. La squadra di Sarri, per la mole di gioco creata ha messo in gran difficoltà i portoghesi, avrebbe meritato di più dell'1-0 realizzato da Immobile su uno svarione del Porto. Al 19' il bomber biancoceleste approfitta di un errore della difesa del Porto, si invola verso l'area, scappa a Pepe e con un preciso diagonale batte Diogo Costa.

LA PARTITA

La Lazio non si ferma e attacca a testa bassa, ancora con Immobile e un Luis Alberto ispirato, sfiora per almeno due volte il raddoppio, una con Immobile e l'altra con Milinkovic. Poi, poco dopo la mezzora, al 31' Taremi entra in area e ha un contatto con Milinkovic. Per l'arbitro non è nulla, ma dopo circa un minuto viene richiamato dalla sala Var, il direttore di gara va a vedere e assegna il penalty che Taremi trasforma battendo Strakosha. A questo punto e per un po' nel primo quarto d'ora della ripresa, la formazione laziale va un po' in confusione, si innervosisce e fa salire il Porto. Che al 68' riesce a portarsi in vantaggio con Taremi. Se ci fosse stato il nuovo regolamento, la partita sarebbe finita qui senza storia, ma i gol realizzati in trasferta non valgono più doppio e la squadra di Sarri si rimette sotto a giocare. Nel giro di dieci minuti con Luis Alberto e Milinkovic crea tre nitide palle gol, soprattutto con lo spagnolo che prende anche una traversa con una conclusione da fuori area. La Lazio spinge, sente che la partita si potrebbe riaprire da un momento all'altro, nonostante manchino pochi minuti alla fine. Nel tempo di recupero, dopo uno svarione e un batti e ribatti Cataldi segna la rete del 2-2, ma è troppo tardi. La forte sensazione è che la Lazio abbia sprecato una grande occasione perché ha giocato da grande e messo in difficoltà un Porto che ha avuto il pregio di essere più cinico e più attento nelle fasi delicate della partita.

Diretta live

Secondo tempo

90' + 6' Triplice fischio finale. Finisce 2-2 tra Lazio e Porto. I biancocelesti escono così dalla competizione europea

90' + 3' GOL DELLA LAZIO! Cataldi trova la rete dopo il palo di Immobile. Ai biancocelesti serve però un altro gol per portare la gara ai supplementari

90' L'arbitro assegna 6' di recupero

83' Ancora Luis Alberto, ancora la difesa del Porto a dirgli di no. La Lazio ci sta provando in tutti i modi ma la porta sembra ora stregata

81' Sfortunati ora i biancocelesti! Ancora Luis Alberto dalla distanza, palla che va a stamparsi sul palo

79' Luis Alberto conclude di potenza trovando solo l'esterno della rete: Lazio vicinissima a riaprire il match

76' Ora la Lazio sembra aver perso lo smalto del primo tempo: serve un'impresa agli uomini di Sarri

69' Gol del Porto: spiovente il area di rigore di Uribe tutto solo in area di rigore che, con freddezza, trafigge Strakosha

61' Conclusione della distanza di Luis Alberto angolata ma debole, blocca senza problemi Diogo Costa

55' Rischiano i biancocelesti! Doppio miracolo di ​Strakosha che evita il gol dei portoghesi

49' Che occasione per la Lazio! Luis Alberto ci prova dal cuore dell'area di rigore ma il suo destro si spegne sul fondo per una questione di centimetri!

47' Brivido per la Lazio: cross dalla destra, difesa biancoceleste ferma e Pepé per poco non trova la rete del vantaggio ospite

46' Iniziata la ripresa

Primo tempo

45' + 5' Finisce qui il primo tempo: al momentaneo vantaggio di Immobile risponde Taremi su rigore. A tra poco per la seconda frazione

45' L'arbitro assegna 5' di recupero

30' Il pareggio del Porto: Taremi dal dischetto è freddissimo e batte Strakosha per l'1-1

29' Rigore per il Porto dopo check al VAR per un fallo su Taremi, giudicato inizialmente dal direttore di gara simulazione

22' Dato statistico: Felipe Anderson è al quarto tunnel effettuato ai danni di un avversario in ventidue minuti

21' Altro gol annullato a Immobile per posizione di offside di Pedro durante l'azione. Difesa del Porto in grande difficoltà

19' GOL DELLA LAZIO! Questa volta la rete è valida! Immobile si invola sulla destra e lascia partire un gran destro che sorprende Costa sul suo palo per il vantaggio dei biancocelesti

18' Ciro Immobile riesce a mettere la sfera in rete ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco

16' Immobile prova a fare tutto da solo, ma il sinistro dell'attaccante si spegne sul fondo di un nulla. Lazio vicino a gol

10' Lazio in controllo del match: gli uomini di Sarri gestiscono con molta calma il pallone in attesa di trovare lo spazio giusto

2' Che numero di Felipe Anderson! Doppio tunnel del brasiliano che serve Luis Alberto: Immobile è libero sulla sinistra ma il trequartista tenta la conclusione dalla distanza rimpallata dalla difesa avversaria

1' Iniziato l'incontro

Benvenuti allo Stadio Olimpico! Sta per cominciare il match tra Lazio e Porto. A tra poco

Lazio-Porto, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (54' Hysaj); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (54' Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (70' Moro). A disp.: Reina, Furlanetto, Akpa-Akpro, Cabral, Kamenovic, Romero, André Anderson, Acerbi, Basic. All. Sarri



PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Vitinha (70' Grujic), Otavio, Uribe; Taremi (79' Evanilson), Toni Martínez (56' Galeno), Pepê (70' Joao Mario). A disp.: Marchesin, Fabio Cardoso, Marcano, Francisco Conceiçao, Ruben Semedo, Antunes Eustaquio, Fabio Vieira, Gonçalo Borges. All.: Conceiçao

ARBITRO: Deniz Aytekin

MARCATORI: 19' Immobile, 93' Cataldi (L), 29' Taremi (r), 69' Uribe (P)

ESPULSI:

AMMONITI: Radu, Cataldi (L), Zaidu, Otavio (P)

RECUPERO: pt 5', st 6'

Dove guardarla in tv e diretta streaming

Lazio-Porto, in programma giovedì 24 febbraio alle 18.45 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (ch. 2549. Il commento live testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.