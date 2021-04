Vittoria contro lo Spezia e poi firma sul rinnovo del contratto. Così nella mente di Simone Inzaghi dovrebbero essere le prossime ore e i prossimi giorni. La sua Lazio, contro la formazione di Italiano, cerca punti pesanti per cullare ancora il sogno Champions League. Poi, sarà tempo del prolungamento del matrimonio con Lotito, come lo stesso trainer biancoceleste ha annunciato ieri in conferenza stampa. Senza Luis Alberto, infortunato, le scelte sono fatte. Ma, oltre al campo, la Lazio è alla ricerca di una vittoria da dedicare a Daniel Guerini. Oggi verrà ricordato con il lutto al braccio e un minuto di silenzio prima della partita. In campo nel riscaldamento i biancocelesti avranno una maglia con la sua foto. Il dolore è ancora vivo.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Pereira, Lulic; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, Bastoni; Leo Sena, Ricci, Pobega; Farias, Piccoli, Gyasi. All.: Italiano.

ARBITRO: Giua.