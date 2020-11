«Maradona è morto», l'annuncio choc del Clarin: il mondo con il fiato sospeso

Paura in casa di Diego Armando Maradona: a poche settimane dall'operazione al cervello subita a Buenos Aires, il Pibe de Oro vive di nuovo ore di difficoltà nella sua casa argentina. Quest'oggi Diego è stato raggiunto da numerose ambulanze per alcuni problemi respiratori che ne hanno resa necessaria una nuova corsa in ospedale. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Clarin, nota testata argentina, l'ex stella di Napoli e Barcellona sarebbe morta dopo la corsa in ospedale. I problemi respiratori si sarebbero aggravanti rendendo nullo l'intervento ospedaliero.

Ultimo aggiornamento: 17:30

