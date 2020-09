Un altro prestigioso riconoscimento per l'arbitro Fabio Maresca: sarà il primo fischietto di Napoli ad arbitrare una gara internazionale. L'Uefa lo ha designato per il match Repubblica d'Irlanda-Finlandia di Nations League, in programma domenica 6 settembre a Dublino. Nel team arbitrale per questa gara ci saranno anche il guardalinee napoletano Ciro Carbone e il quarto uomo Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, da tempo internazionale. Pochi giorni fa Maresca aveva ricevuto la notizia dell'assegnazione del Premio Mauro da parte dell'Associazione italiana arbitri per le prestazioni nella stagione 2019-2020. Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA