Milan-Atalanta 1-1: segna Leao, risponde Koopmeiners su rigore. Juventus a +4 dai rossoneri

Il Milan pareggia 1-1 contro l'Atalanta e si allontana dal secondo posto, ora distante quattro punti. La Dea resta un'avversaria ostica per i rossoneri, che in campionato avevano perso all'andata il 9 dicembre scorso e in Coppa Italia il 10 gennaio. Rafael Leao illude il Diavolo con un gran gol già al 3'. Il portoghese riceve palla, salta Holm e Scalvini e si inventa una rete fantastica con un tiro a giro che coglie impreparato Carnesecchi. L'esultanza del 10 rossonero – che torna al gol in campionato dopo cinque mesi e due giorni (dalla partita contro il Verona del 23 settembre) – è polemica verso chi lo ha criticato in questo periodo. L'Atalanta non si scompone ed è subito pericolosa appena si affaccia nell'area avversaria.

Holm impegna Maignan, sulla respinta si avventa De Ketelaere, che manda sul fondo. La risposta dei rossoneri è solo in un colpo di testa di Loftus-Cheek, che finisce sul fondo. Al minuto 39, però, c'è l'episodio che scatena la rabbia del Diavolo. Sugli sviluppi di un angolo Giroud allunga la gamba, toccando Holm sul fianco. Lo svedese cade a terra tenendosi il viso, il francese gli dice di alzarsi, ma Orsato viene chiamato al Var. Quanto basta per scatenare la furia di Pioli (che viene ammonito). Pochi secondi e decisione presa: è rigore. Dagli 11 metri trasforma Koopmeiners. Nella ripresa è sempre l'Atalanta a condurre il gioco. Ci prova, però, Loftus-Cheek, ma Carnesecchi non ha problemi. L'ultimo tentativo è di Pulisic, che controlla il pallone ma manda sul fondo.