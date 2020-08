Milan-Cagliari 1-0 la Diretta autogol di Klavan. Ibra sbaglia un rigore

Ultimo aggiornamento: 21:29

Il Milan chiude la stagione con la gara di oggi, ospite il Cagliari dell'ex portierone interista Walter Zenga. I rossoneri cercano i 3 punti per finire al meglio un filotto meraviglioso costellato da vittorie di prestigio e una valanga di gol segnati, aspetti non facilmente prevedibili vista la stagione pre-lockdown dei ragazzi di Pioli; i sardi sono stati autori di un campionato buono, anche se i successi sono stati spesso intervallati da lunghe pause senza riuscire a conquistare i 3 punti.Il Milan ha raccolto 8 vittorie e 3 pareggi nella fase post lockdown, un risultato fantastico per i ragazzi di Pioli, che fino alla sosta forzata di inizio marzo avevano giocato un torneo mediocre; i sardi hanno vinto una sola volta nelle ultime 13 trasferte, lo 0-1 ai danni della SPAL del 23 giugno scorso.Le formazioni(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli(3-5-1-1): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Faragò, Ionita, Lykogiannis; Pereiro; Simeone. All. Zenga