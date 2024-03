Milan, RedBird fa chiarezza: «Possediamo il 99,93% delle azioni. Non ci sono colloqui con altri investitori»

In queste ore il Milan è nell'occhuo del ciclone con la Guardia di Finanza che ha aperto un'indagine dopo che nei mesi scorsi era stata mossa l'accusa verso il fondo Elliot che, secondo queste voci, sarebbe ancora al comando del club e non RedBird, come invece comunicato alla Figc. Per fare chiarezza, proprio questi ultimi hanno emanato un comunicato tramite un portavoce: «RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan; il restante 0,07 è in mano a singoli azionisti italiani tifosi di lunga data del Club. L'idea che RedBird non possieda e non controlli l'AC Milan è assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove e i fatti, compresi quelli che presumibilmente sono alla base dell'indagine».

La dichiarazione poi continua: «Quando abbiamo assunto il controllo del Club dopo il closing, Elliott ha fornito un prestito a RedBird con scadenza a tre anni e nessun diritto di voto.

