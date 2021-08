Ironia e, chissà, pure un pizzico di vendetta. Deve aver pensato questo Sergej MIlinkovic-Savic quando ha messo il like ad alcuni post che riguardavano il suo ex allenatore Simone Inzaghi. Stanno dilagando sul web, sui social in particolar modo, opinioni, battute e soprattutto meme sull'ex Lazio e su questa situazione legata all'imminente cessione di Lukaku al Chelsea. E tanti di questi pare siano frutto della fantasia e dell'ironia dei tifosi laziali che, probabilmente, non hanno dimenticato come Inzaghi ha lasciato la i biancocelesti. Ce ne sono tanti, di ogni genere, come quello del tecnico invecchiato in poco tempo con la frase «Allenare l'Inter non è affatto stressante». O altri con la foto di Jordan Lukaku e Inzaghi con un'espressione buffa del tecnico e la scritta «Quando leggi che probabilmente l'unico Lukaku che hai allenato in Serie A resterà Jordan», o ancora l'abbraccio tra il tecnico piacentino e Antonio Conte, l'ex allenatore dell'Inter, e la frase inequivocabile: «Ecco perché te ne sei andato». Meme che stanno facendo il giro del web e, probabilmente, di ogni chat di Whatsapp, con frasi e pensieri simpatici che hanno ricevuto anche dei like importanti come quello del Sergente, molto attivo sui social media, ma anche quello del ct della nazionale Roberto Mancini. Sicuramente, conoscendo Milinkovic e il suo modo di scherzare, è stato oggetto di discussione anche durante il giorno di riposo a Marenfield in Germania.